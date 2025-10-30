DAX24.084 -0,2%Est505.672 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,87 -3,3%Nas23.958 +0,6%Bitcoin94.069 -0,8%Euro1,1561 -0,4%Öl64,23 -1,0%Gold3.971 +0,7%
Alphabet-Aktie springt an: Google-Mutter steigert im 3. Quartal Gewinn Alphabet-Aktie springt an: Google-Mutter steigert im 3. Quartal Gewinn
Aktienkurs aktuell

30.10.25 12:04 Uhr
Roche Aktie News: SPI Aktie Roche verteidigt am Mittag Tendenz

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Roche. Kaum Ausschläge verzeichnete die Roche-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte zuletzt bei 260,50 CHF.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Roche AG (Genussschein)
260,90 CHF 0,50 CHF 0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Roche-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 11:49 Uhr bei 260,50 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. Zwischenzeitlich stieg die Roche-Aktie sogar auf 261,10 CHF. Der Kurs der Roche-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 258,30 CHF nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 259,20 CHF. Bisher wurden heute 85.753 Roche-Aktien gehandelt.

Bei 313,80 CHF markierte der Titel am 12.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Roche-Aktie mit einem Kursplus von 20,46 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 231,90 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,89 CHF. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 267,71 CHF.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.01.2026 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 04.02.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Roche ein EPS in Höhe von 19,81 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

SMI-Titel Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Roche-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Roche-Aktie im Minus: Gewinnziele für das Gesamtjahr erhöht

Roche-Aktie dennoch leichter: Weitere Erfolge in Brustkrebsstudie mit Giredestrant - FDA gibt Gazyva frei

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

DatumRatingAnalyst
27.10.2025Roche OutperformBernstein Research
27.10.2025Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
27.10.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.10.2025Roche SellDeutsche Bank AG
23.10.2025Roche KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
27.10.2025Roche OutperformBernstein Research
23.10.2025Roche KaufenDZ BANK
23.10.2025Roche BuyUBS AG
16.10.2025Roche KaufenDZ BANK
13.10.2025Roche BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
23.10.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
17.09.2025Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.07.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
18.07.2025Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.06.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
27.10.2025Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
27.10.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.10.2025Roche SellDeutsche Bank AG
23.10.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
21.10.2025Roche SellDeutsche Bank AG

