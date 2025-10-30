Roche Aktie News: SPI Aktie Roche verteidigt am Mittag Tendenz

Aktienkurs aktuell

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Roche. Kaum Ausschläge verzeichnete die Roche-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte zuletzt bei 260,50 CHF.

Die Roche-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 11:49 Uhr bei 260,50 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. Zwischenzeitlich stieg die Roche-Aktie sogar auf 261,10 CHF. Der Kurs der Roche-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 258,30 CHF nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 259,20 CHF. Bisher wurden heute 85.753 Roche-Aktien gehandelt.

Bei 313,80 CHF markierte der Titel am 12.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Roche-Aktie mit einem Kursplus von 20,46 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 231,90 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,89 CHF. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 267,71 CHF.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.01.2026 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 04.02.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Roche ein EPS in Höhe von 19,81 CHF in den Büchern stehen haben wird.

