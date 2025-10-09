AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Vormittag mit grünen Vorzeichen

So entwickelt sich AIXTRON SE

Die Aktie von AIXTRON SE zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von AIXTRON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 13,96 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die AIXTRON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 13,96 EUR zu. Im Tageshoch stieg die AIXTRON SE-Aktie bis auf 13,96 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,85 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 18.174 AIXTRON SE-Aktien.

Am 17.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 16,71 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 19,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,45 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AIXTRON SE-Aktie 65,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,179 EUR, nach 0,150 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die AIXTRON SE-Aktie bei 15,89 EUR.

AIXTRON SE ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. AIXTRON SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,18 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,10 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat AIXTRON SE mit einem Umsatz von insgesamt 137,41 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 131,78 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,27 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte AIXTRON SE am 30.10.2025 präsentieren. Am 29.10.2026 wird AIXTRON SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,722 EUR je AIXTRON SE-Aktie belaufen.

