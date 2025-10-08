AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE fällt am Vormittag tief

AIXTRON SE im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 7,4 Prozent bei 13,47 EUR.

Das Papier von AIXTRON SE befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 7,4 Prozent auf 13,47 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die AIXTRON SE-Aktie bisher bei 13,36 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 14,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 173.561 AIXTRON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 16,71 EUR erreichte der Titel am 17.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,02 Prozent. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 8,45 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 37,27 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für AIXTRON SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,150 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,174 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der AIXTRON SE-Aktie wird bei 15,89 EUR angegeben.

Am 31.07.2025 hat AIXTRON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,18 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 131,78 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 137,41 Mio. EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte AIXTRON SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von AIXTRON SE rechnen Experten am 29.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AIXTRON SE-Aktie in Höhe von 0,728 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

