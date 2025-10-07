AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittag behauptet

So entwickelt sich AIXTRON SE

Die Aktie von AIXTRON SE zeigt sich am Dienstagmittag ohne große Bewegung. Die AIXTRON SE-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 14,91 EUR.

Mit einem Wert von 14,91 EUR bewegte sich die AIXTRON SE-Aktie um 11:46 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die AIXTRON SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 15,24 EUR an. Die größten Abgaben verzeichnete die AIXTRON SE-Aktie bis auf 14,87 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 14,90 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 156.969 AIXTRON SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 16,71 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.07.2025 erreicht. 12,04 Prozent Plus fehlen der AIXTRON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,45 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die AIXTRON SE-Aktie mit einem Verlust von 43,33 Prozent wieder erreichen.

AIXTRON SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,150 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,174 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 16,24 EUR.

Am 31.07.2025 lud AIXTRON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 EUR gegenüber 0,10 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 137,41 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AIXTRON SE 131,78 Mio. EUR umgesetzt.

AIXTRON SE wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,728 EUR je Aktie in den AIXTRON SE-Büchern.

