Heute im Fokus
DAX stabil -- US-Börsen in Rot -- Norwegen stockt RENK-Anteil auf -- Dell, Novo Nordisk, IBM, AMD, Trilogy Metals, DroneShield, Rheinmetall, HENSOLDT, D-Wave, AppLovin, NEL, Siemens Energy im Fokus
Top News
Ruhiger Handel dank fehlender Impulse: DAX fällt im Dienstagshandel an die Nulllinie zurück
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Dienstagnachmittag um die Kurse der Digitalwährungen
So bewegt sich AIXTRON SE

AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE verzeichnet am Dienstagnachmittag Verluste

07.10.25 16:09 Uhr
AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE verzeichnet am Dienstagnachmittag Verluste

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 14,83 EUR nach.

Das Papier von AIXTRON SE befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 14,83 EUR ab. Der Kurs der AIXTRON SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 14,82 EUR nach. Bei 14,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 272.218 AIXTRON SE-Aktien.

Am 17.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 16,71 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 12,68 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,45 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 43,00 Prozent könnte die AIXTRON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für AIXTRON SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,174 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 16,24 EUR aus.

AIXTRON SE ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,10 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,27 Prozent auf 137,41 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 131,78 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können AIXTRON SE-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,728 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu AIXTRON SE

DatumRatingAnalyst
03.10.2025AIXTRON SE NeutralUBS AG
24.09.2025AIXTRON SE HoldDeutsche Bank AG
16.09.2025AIXTRON SE Equal WeightBarclays Capital
05.09.2025AIXTRON SE HoldDeutsche Bank AG
04.08.2025AIXTRON SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
31.07.2025AIXTRON SE KaufenDZ BANK
31.07.2025AIXTRON SE BuyWarburg Research
30.06.2025AIXTRON SE BuyWarburg Research
05.05.2025AIXTRON SE BuyWarburg Research
02.05.2025AIXTRON SE KaufenDZ BANK
