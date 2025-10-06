AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE macht am Montagvormittag Boden gut

AIXTRON SE im Fokus

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die AIXTRON SE-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Um 09:06 Uhr ging es für das AIXTRON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 14,97 EUR. In der Spitze legte die AIXTRON SE-Aktie bis auf 15,06 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 15,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 16.235 AIXTRON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 16,71 EUR erreichte der Titel am 17.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 10,39 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 8,45 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AIXTRON SE-Aktie 77,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

AIXTRON SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,150 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,174 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die AIXTRON SE-Aktie bei 16,24 EUR.

AIXTRON SE ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,18 EUR, nach 0,10 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 137,41 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 4,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 131,78 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte AIXTRON SE am 30.10.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,728 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

TecDAX-Papier AIXTRON SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AIXTRON SE von vor einem Jahr eingebracht

Aixtron: Kursrückschlag - Jetzt zugreifen?

AIXTRON SE-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats