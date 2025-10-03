DAX24.445 +0,1%Est505.655 +0,2%MSCI World4.336 +0,2%Top 10 Crypto16,48 +0,1%Nas22.844 +0,4%Bitcoin101.974 -0,8%Euro1,1731 +0,1%Öl64,68 +0,6%Gold3.862 +0,1%
So entwickelt sich AIXTRON SE

AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Freitagvormittag mit Verlusten

03.10.25 09:27 Uhr
AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Freitagvormittag mit Verlusten

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 14,80 EUR.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
AIXTRON SE
14,70 EUR -0,07 EUR -0,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von AIXTRON SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:05 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 14,80 EUR abwärts. Der Kurs der AIXTRON SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 14,73 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 14,90 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 7.484 AIXTRON SE-Aktien.

Am 17.07.2025 markierte das Papier bei 16,71 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AIXTRON SE-Aktie mit einem Kursplus von 12,87 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,45 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 42,91 Prozent könnte die AIXTRON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für AIXTRON SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,150 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,174 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 16,24 EUR je AIXTRON SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AIXTRON SE am 31.07.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,18 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 137,41 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 4,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 131,78 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die AIXTRON SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte AIXTRON SE möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,728 EUR je AIXTRON SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Analysen zu AIXTRON SE

DatumRatingAnalyst
08:41AIXTRON SE NeutralUBS AG
24.09.2025AIXTRON SE HoldDeutsche Bank AG
16.09.2025AIXTRON SE Equal WeightBarclays Capital
05.09.2025AIXTRON SE HoldDeutsche Bank AG
04.08.2025AIXTRON SE HoldJefferies & Company Inc.
