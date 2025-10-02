AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE präsentiert sich am Donnerstagnachmittag stärker

Kurs der AIXTRON SE

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von AIXTRON SE. Das Papier von AIXTRON SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 3,4 Prozent auf 14,90 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von AIXTRON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,4 Prozent auf 14,90 EUR. In der Spitze gewann die AIXTRON SE-Aktie bis auf 15,13 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 14,55 EUR. Der Tagesumsatz der AIXTRON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 445.868 Aktien.

Am 17.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 16,71 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,15 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,45 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 43,27 Prozent würde die AIXTRON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,174 EUR, nach 0,150 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 15,97 EUR.

Am 31.07.2025 hat AIXTRON SE die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,10 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AIXTRON SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,27 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 137,41 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 131,78 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte AIXTRON SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von AIXTRON SE rechnen Experten am 29.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass AIXTRON SE im Jahr 2025 0,727 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

