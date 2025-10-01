AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE verzeichnet am Mittwochvormittag Verluste

Aktie im Blick

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 14,64 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 14,64 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die AIXTRON SE-Aktie bis auf 14,58 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 14,63 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 6.520 AIXTRON SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 16,71 EUR erreichte der Titel am 17.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der AIXTRON SE-Aktie liegt somit 12,39 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 8,45 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 42,26 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass AIXTRON SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,174 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete AIXTRON SE 0,150 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AIXTRON SE-Aktie bei 15,97 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AIXTRON SE am 31.07.2025. Das EPS belief sich auf 0,18 EUR gegenüber 0,10 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 137,41 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 131,78 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass AIXTRON SE im Jahr 2025 0,727 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

