AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE verliert am Dienstagvormittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 14,84 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 14,84 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die AIXTRON SE-Aktie bis auf 14,80 EUR. Mit einem Wert von 14,91 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 10.415 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Bei 16,71 EUR markierte der Titel am 17.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,57 Prozent könnte die AIXTRON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 8,45 EUR. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 43,06 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten AIXTRON SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,150 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,174 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 15,97 EUR an.

AIXTRON SE ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,18 EUR gegenüber 0,10 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat AIXTRON SE im vergangenen Quartal 137,41 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AIXTRON SE 131,78 Mio. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,727 EUR je Aktie belaufen.

