Blick auf AIXTRON SE-Kurs

AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE tendiert am Montagmittag nahe Vortagesschluss

29.09.25 12:08 Uhr
AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE tendiert am Montagmittag nahe Vortagesschluss

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 15,11 EUR an der Tafel.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:48 Uhr die AIXTRON SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 15,11 EUR. Den Tageshöchststand markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 15,36 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die AIXTRON SE-Aktie bis auf 15,08 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 15,24 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 153.076 AIXTRON SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 16,72 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.09.2024 erreicht. Gewinne von 10,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,45 EUR ab. Mit Abgaben von 44,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,150 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,174 EUR je AIXTRON SE-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 15,97 EUR je AIXTRON SE-Aktie an.

Am 31.07.2025 äußerte sich AIXTRON SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,18 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,10 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 137,41 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 131,78 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von AIXTRON SE wird am 30.10.2025 gerechnet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte AIXTRON SE möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AIXTRON SE einen Gewinn von 0,727 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu AIXTRON SE

DatumRatingAnalyst
24.09.2025AIXTRON SE HoldDeutsche Bank AG
16.09.2025AIXTRON SE Equal WeightBarclays Capital
05.09.2025AIXTRON SE HoldDeutsche Bank AG
04.08.2025AIXTRON SE HoldJefferies & Company Inc.
01.08.2025AIXTRON SE HoldDeutsche Bank AG
