AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE tendiert am Vormittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Minus bei 15,41 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 15,41 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 15,35 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 15,45 EUR. Der Tagesumsatz der AIXTRON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 15.971 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (16,72 EUR) erklomm das Papier am 28.09.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,50 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AIXTRON SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (8,45 EUR). Mit einem Kursverlust von 45,17 Prozent würde die AIXTRON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,150 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,174 EUR je AIXTRON SE-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 15,97 EUR je AIXTRON SE-Aktie an.

AIXTRON SE veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,18 EUR, nach 0,10 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 131,78 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 137,41 Mio. EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte AIXTRON SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass AIXTRON SE ein EPS in Höhe von 0,727 EUR in den Büchern stehen haben wird.

