Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Samstagvormittag

27.09.25 09:48 Uhr
Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
87.113,9917 CHF -419,8883 CHF -0,48%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
93.320,4542 EUR -408,7049 EUR -0,44%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
81.500,4590 GBP -356,1703 GBP -0,44%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
16.337.620,3025 JPY -71.552,0117 JPY -0,44%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
109.226,9576 USD -478,3688 USD -0,44%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
3.171,9946 CHF -49,2056 CHF -1,53%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
3.397,9843 EUR -51,1989 EUR -1,48%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
2.967,5946 GBP -44,6858 GBP -1,48%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
594.885,4157 JPY -8.963,3915 JPY -1,48%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
3.977,1719 USD -59,9257 USD -1,48%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
2,2064 CHF -0,0173 CHF -0,78%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
2,3636 EUR -0,0175 EUR -0,73%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
2,0642 GBP -0,0152 GBP -0,73%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
413,7966 JPY -3,0605 JPY -0,73%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
2,7665 USD -0,0205 USD -0,73%
Charts|News
ADA/CHF (Cardano-Schweizer Franken)
0,6207 CHF -0,0112 CHF -1,77%
Charts|News
ADA/EUR (Cardano-Euro)
0,6650 EUR -0,0117 EUR -1,72%
Charts|News
ADA/GBP (Cardano-Britische Pfund)
0,5807 GBP -0,0102 GBP -1,72%
Charts|News
ADA/JPY (Cardano-Yen)
116,4169 JPY -2,0432 JPY -1,72%
Charts|News
ADA/USD (Cardano-US-Dollar)
0,7783 USD -0,0137 USD -1,72%
Charts|News
LTC/CHF (Litecoin-Schweizer Franken)
82,5482 CHF -0,9686 CHF -1,16%
Charts|News
LTC/EUR (Litecoin-Euro)
88,4294 EUR -0,9983 EUR -1,12%
Charts|News
LTC/GBP (Litecoin-Britische Pfund)
77,2289 GBP -0,8712 GBP -1,12%
Charts|News
LTC/JPY (Litecoin-Yen)
15.481,3367 JPY -174,7806 JPY -1,12%
Charts|News

Am Vormittag verbilligt sich der Bitcoin-Kurs um -0,21 Prozent. Damit ist Bitcoin um 09:40 109.477,63 US-Dollar wert, nach 109.705,33 US-Dollar am Vortag.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei 0,4 Prozent. Bei einem Kurs von 15,32 EUR beträgt die Performance seit Auflage 66,2 Prozent.

Währenddessen wird Litecoin bei 103,70 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -0,93 Prozent im Vergleich zum Vortag (104,67 US-Dollar).

Derweil geht es für den Ethereum-Kurs bergab. Ethereum sinkt -0,63 Prozent auf 4.011,74 US-Dollar, nach 4.037,10 US-Dollar am Vortag.

Zudem gibt Bitcoin Cash nach. Um -1,00 Prozent reduziert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 09:41 auf 543,04 US-Dollar, nachdem Bitcoin Cash am Vortag noch 548,52 US-Dollar wert war.

Währenddessen wird Ripple bei 2,785 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -0,08 Prozent im Vergleich zum Vortag (2,787 US-Dollar).

Indes steigt der Dash-Kurs. Für Dash geht es nach 20,68 US-Dollar am Vortag auf 20,81 US-Dollar nach oben (0,63 Prozent).

Zudem legt Monero zu. Um 0,89 Prozent verstärkt sich der Monero-Kurs um 09:41 auf 290,28 US-Dollar, nachdem Monero am Vortag noch 287,71 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeit geht es für NEO bergab. Um 09:40 steht ein Minus von -0,56 Prozent auf 5,702 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der NEO-Kurs noch bei 5,734 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich IOTA kaum. Am Samstagvormittag lag der IOTA-Kurs bei 0,1661 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1669 US-Dollar.

Zudem gibt Cardano am Samstagvormittag nach. Um -1,01 Prozent auf 0,7840 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Cardano-Kurs bei 0,7920 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3620 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 09:40 auf 0,3603 US-Dollar beziffert.

Währenddessen kommt der NEM-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,0019 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0049 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 09:41 bei 0,0049 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: wael alreweie / Shutterstock.com