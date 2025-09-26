Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Samstagvormittag

Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.

Am Vormittag verbilligt sich der Bitcoin-Kurs um -0,21 Prozent. Damit ist Bitcoin um 09:40 109.477,63 US-Dollar wert, nach 109.705,33 US-Dollar am Vortag.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei 0,4 Prozent. Bei einem Kurs von 15,32 EUR beträgt die Performance seit Auflage 66,2 Prozent.

Währenddessen wird Litecoin bei 103,70 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -0,93 Prozent im Vergleich zum Vortag (104,67 US-Dollar).

Derweil geht es für den Ethereum-Kurs bergab. Ethereum sinkt -0,63 Prozent auf 4.011,74 US-Dollar, nach 4.037,10 US-Dollar am Vortag.

Zudem gibt Bitcoin Cash nach. Um -1,00 Prozent reduziert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 09:41 auf 543,04 US-Dollar, nachdem Bitcoin Cash am Vortag noch 548,52 US-Dollar wert war.

Währenddessen wird Ripple bei 2,785 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -0,08 Prozent im Vergleich zum Vortag (2,787 US-Dollar).

Indes steigt der Dash-Kurs. Für Dash geht es nach 20,68 US-Dollar am Vortag auf 20,81 US-Dollar nach oben (0,63 Prozent).

Zudem legt Monero zu. Um 0,89 Prozent verstärkt sich der Monero-Kurs um 09:41 auf 290,28 US-Dollar, nachdem Monero am Vortag noch 287,71 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeit geht es für NEO bergab. Um 09:40 steht ein Minus von -0,56 Prozent auf 5,702 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der NEO-Kurs noch bei 5,734 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich IOTA kaum. Am Samstagvormittag lag der IOTA-Kurs bei 0,1661 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1669 US-Dollar.

Zudem gibt Cardano am Samstagvormittag nach. Um -1,01 Prozent auf 0,7840 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Cardano-Kurs bei 0,7920 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3620 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 09:40 auf 0,3603 US-Dollar beziffert.

Währenddessen kommt der NEM-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,0019 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0049 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 09:41 bei 0,0049 US-Dollar.

