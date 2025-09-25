DAX23.614 +0,3%ESt505.467 +0,4%Top 10 Crypto15,00 -1,7%Dow45.947 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.380 ±-0,0%Euro1,1669 ±0,0%Öl69,15 -0,7%Gold3.746 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Intel 855681 HENSOLDT HAG000 Alibaba A117ME Plug Power A1JA81 DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor US-Inflationsdaten: DAX im Plus -- Höhere Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. -- SAP sichert sich Milliardenauftrag -- Intel, Plug Power, Siemens, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Oracle im Fokus
Top News
Daimler Truck-Analyse: Daimler Truck-Aktie von Jefferies & Company Inc. mit Buy bewertet Daimler Truck-Analyse: Daimler Truck-Aktie von Jefferies & Company Inc. mit Buy bewertet
BMW-Aktie dennoch in Grün: Massenhafter Rückruf in den USA BMW-Aktie dennoch in Grün: Massenhafter Rückruf in den USA
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie können drei wählen, aber nur einer wird es. Das Team von BNP Paribas freut sich auf Ihre Wahl zum Zertifikatehaus des Jahres 2025.
Kursentwicklung im Fokus

AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE tendiert am Freitagmittag schwächer

26.09.25 12:08 Uhr
AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE tendiert am Freitagmittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die Aktionäre schickten das Papier von AIXTRON SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,4 Prozent auf 15,25 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
15,25 EUR -0,25 EUR -1,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von AIXTRON SE befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,4 Prozent auf 15,25 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte AIXTRON SE-Aktie bei 15,16 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 15,45 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten AIXTRON SE-Aktien beläuft sich auf 172.102 Stück.

Am 28.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 16,72 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,45 EUR am 07.04.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 44,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,150 EUR an AIXTRON SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,174 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 15,97 EUR an.

AIXTRON SE gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,10 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 137,41 Mio. EUR gegenüber 131,78 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von AIXTRON SE wird am 30.10.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass AIXTRON SE im Jahr 2025 0,727 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

TecDAX-Wert AIXTRON SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AIXTRON SE von vor 10 Jahren verdient

Aktien von Infineon, AIXTRON und Co. springen hoch: NVIDIA weckt neue KI-Fantasie

Aixtron: Führend in potenzialträchtigem Markt

Ausgewählte Hebelprodukte auf AIXTRON

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AIXTRON

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: AIXTRON SE

Nachrichten zu AIXTRON SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu AIXTRON SE

DatumRatingAnalyst
24.09.2025AIXTRON SE HoldDeutsche Bank AG
16.09.2025AIXTRON SE Equal WeightBarclays Capital
05.09.2025AIXTRON SE HoldDeutsche Bank AG
04.08.2025AIXTRON SE HoldJefferies & Company Inc.
01.08.2025AIXTRON SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
31.07.2025AIXTRON SE KaufenDZ BANK
31.07.2025AIXTRON SE BuyWarburg Research
30.06.2025AIXTRON SE BuyWarburg Research
05.05.2025AIXTRON SE BuyWarburg Research
02.05.2025AIXTRON SE KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
24.09.2025AIXTRON SE HoldDeutsche Bank AG
16.09.2025AIXTRON SE Equal WeightBarclays Capital
05.09.2025AIXTRON SE HoldDeutsche Bank AG
04.08.2025AIXTRON SE HoldJefferies & Company Inc.
01.08.2025AIXTRON SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
25.04.2024AIXTRON SE SellUBS AG
11.04.2024AIXTRON SE SellUBS AG
05.03.2024AIXTRON SE SellUBS AG
29.02.2024AIXTRON SE SellUBS AG
14.02.2024AIXTRON SE SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AIXTRON SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen