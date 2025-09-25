AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE tendiert am Freitagmittag schwächer

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die Aktionäre schickten das Papier von AIXTRON SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,4 Prozent auf 15,25 EUR.

Das Papier von AIXTRON SE befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,4 Prozent auf 15,25 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte AIXTRON SE-Aktie bei 15,16 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 15,45 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten AIXTRON SE-Aktien beläuft sich auf 172.102 Stück.

Am 28.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 16,72 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,45 EUR am 07.04.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 44,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,150 EUR an AIXTRON SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,174 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 15,97 EUR an.

AIXTRON SE gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,10 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 137,41 Mio. EUR gegenüber 131,78 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von AIXTRON SE wird am 30.10.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass AIXTRON SE im Jahr 2025 0,727 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

