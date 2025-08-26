DAX24.143 ±-0,0%ESt505.389 +0,1%Top 10 Crypto15,88 +1,5%Dow45.418 +0,3%Nas21.544 +0,4%Bitcoin95.427 -0,7%Euro1,1603 -0,4%Öl67,12 -0,2%Gold3.382 -0,3%
Vor NVIDIA-Zahlen

NVIDIA-Quartalszahlen setzen Halbleiteraktien unter Beobachtung

27.08.25 08:01 Uhr
Die NVIDIA-Ergebnisse rücken die Halbleiteraktien in den Fokus | finanzen.net

Die Aktien der Halbleiterbranche könnten zur Wochenmitte und dann vor allem am morgigen Donnerstag einen Blick wert sein.

Denn am Mittwochabend nach US-Börsenschluss legt der Chip-Riese NVIDIA die Quartalsbilanz vor. Vor allem die Prognosen des Unternehmens für das laufende Quartal könnten der gesamten Branche Impulse geben. Am deutschen Markt stehen dann unter anderem Infineon, Elmos Semiconductor, Kontron sowie die Zulieferer AIXTRON und SUSS MicroTec im Blick.

"Mit NVIDIA nimmt die Berichtssaison für das zweite Quartal heute ein spektakuläres Ende", schrieb Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Anleger und Analysten rechneten mit dem zwölften Gewinnanstieg in Serie. Noch wichtiger als die Ergebnisse an sich werde allerdings der Ausblick sein. "NVIDIA ist eine dieser Firmen, die das Sentiment des gesamten Marktes verbessern oder zum Kippen bringen kann", so Altmann.

Die Erwartungen am Markt dürften groß sein. NVIDIA-Aktien waren vor zwei Wochen auf ein Rekordhoch von 184,48 US-Dollar gestiegen. Seitdem verharrten die Papiere unter dieser Höchstmarke. Im Börsenjahr 2025 steht ein Plus von gut einem Drittel zu Buche, seit Ende 2022 sind es mehr als 1100 Prozent.

Die Funktion als Trendsetter für die Branche spiegelt sich auch darin wider, dass NVIDIA im NASDAQ 100 das Schwergewicht ist mit einem Börsenwert von 4,4 Billionen US-Dollar, gefolgt von Microsoft (3,75 Billionen) und Apple (3,37 Billionen).

Zuletzt hatten gute Nachrichten aus der Branche den KI-Aktien nur noch begrenzt positive Impulse verleihen können. Nach dem starken Anstieg der vergangenen Jahre schauen viele Investoren mittlerweile genauer auf die teils sehr hohen Aktienbewertungen. /bek/mis/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)

In eigener Sache

Übrigens: NVIDIA und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images, Poetra.RH / Shutterstock.com

