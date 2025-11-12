DAX24.088 +0,5%Est505.726 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,62 -7,2%Nas23.468 -0,3%Bitcoin89.120 +0,3%Euro1,1580 -0,1%Öl65,00 -0,3%Gold4.123 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F NEL ASA A0B733 HENSOLDT HAG000 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Plug Power A1JA81 Deutsche Bank 514000 Amazon 906866 Commerzbank CBK100 Palantir A2QA4J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende naht: Dow letztlich in Grün -- DAX schließt fester -- SoftBank trennt sich von NVIDIA-Aktien -- HENSOLDT, Rheinmetall, RENK, Porsche, Apple, Berkshire, DroneShield im Fokus
Top News
Tesla-Aktie vor Superzyklus? Was die Aktie 2026 antreiben könnte Tesla-Aktie vor Superzyklus? Was die Aktie 2026 antreiben könnte
Aktien von Deutsche Bank, UniCredit, Barclays & Co. im Visier: Die 20 größten europäischen Banken Aktien von Deutsche Bank, UniCredit, Barclays & Co. im Visier: Die 20 größten europäischen Banken
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Das Finanz-Event für Anleger & Trader in Franken: Börsentag kompakt in Nürnberg am 22. November - jetzt kostenfrei anmelden! +++
Verkaufsserie

NVIDIA-CEO Jensen Huang verkauft im Oktober hunderttausende NVIDIA-Aktien

12.11.25 03:34 Uhr
NVIDIA-Chef trennt sich von Unternehmensanteilen: Was steckt hinter dem Verkauf der NASDAQ-Aktie? | finanzen.net

NVIDIA-CEO Jensen Huang hat im Oktober hunderttausende von Aktien verkauft, was bei Anlegern Fragen aufwerfen könnte.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NVIDIA Corp.
167,54 EUR -4,68 EUR -2,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• NVIDIA-CEO mit Verkaufsserie im Oktober
• 29 Aktienverkäufe in 2025 bisher
• NVIDIA-Aktie weiterhin im Rallymodus

Wer­bung

NVIDIA-CEO Jensen Huang hat sich auch im Oktober wieder von einer beträchtlichen Anzahl von Unternehmensanteilen getrennt. So verkaufte der Konzernlenker zuletzt am 29. Oktober NVIDIA-Aktien im Wert von 5,2 Millionen US-Dollar, wie aus Einreichungen an die US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht.

Dabei handelte es sich jedoch um den kleinsten Verkauf im vergangenen Monat. Insgesamt trennte sich Huang sieben Mal von NVIDIA-Aktien. So veräußerte der NVIDIA-Chef fünf Mal jeweils 225.000 Unternehmensanteile. Am 24. Oktober folgten dann noch einmal 125.000 Anteile und der jüngste Verkauf umfasste 25.000 Titel des Chipriesen. Insgesamt hat Huang im Oktober somit 236,823 Millionen US-Dollar mit dem Verkauf von NVIDIA-Anteilen eingenommen.

Wie TipRanks berichtet, handelte es sich bei den Verkäufen jedoch um vorab arrangierte Vorhaben, die dann ausgelöst werden, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt werden, beispielsweise den Aktienpreis oder den Börsenwert betreffend.

Wer­bung

29 Aktienverkäufe in 2025 bisher

Insgesamt hat sich der Konzernlenker in 2025 bereits 29 Mal von NVIDIA-Aktien getrennt, wobei meist Pakete von 225.000 Aktien veräußert wurden. Der erste Verkauf in 2025 wurde am 20. Juni getätigt. Damals trennte sich Huang von 100.000 Unternehmensanteilen zu einem Durchschnittspreis von 144,04 US-Dollar. Den höchsten Durchschnittspreis wies jedoch der jüngste Verkauf aus, hier wurden 25.000 Aktien zu 207,91 US-Dollar verkauft.

Auch nach den zahlreichen Verkäufen in diesem Jahr hält Huang noch immer knapp 852 Millionen NVIDIA-Aktien, die einen Wert von mehr als 160 Milliarden US-Dollar aufweisen. Mit einem Vermögen von geschätzten 167,7 Milliarden US-Dollar ist Huang laut Forbes der achtreichste Mensch der Welt. Er ist laut TipRanks der größte einzelne Anteilseigner NVIDIAs und hält rund 3,6 Prozent der Unternehmensanteile.

NVIDIA-Aktie weiterhin im Höhenflug

Trotz des nun schon jahrelang anhaltenden Höhenflugs der NVIDIA-Aktie ging es auch in diesem Jahr weiter bergauf. So hat das Papier in 2025 bisher 44 Prozent auf zuletzt 193,16 US-Dollar gewonnen (Schlusskurs vom 6. November 2025). Zeitweise konnte der Chiparchitekt sogar als erstes Unternehmen weltweit eine Marktkapitalisierung von 5 Billionen US-Dollar knacken. Die Rally NVIDIAs wird vom anhaltenden KI-Boom angetrieben. So ist der Techkonzern führend bei der Herstellung von Grafikprozessoren, die in Rechenzentren weltweit für maschinelles Lernen und generative KI eingesetzt werden.

Wer­bung

Huang war im Übrigen nicht der einzige Topmanager, der sich Oktober von NVIDIA-Aktien trennte. Wie aus SEC-Einreichungen hervorgeht, hat auch NVIDIA-CFO Colette Kress Aktien veräußert, genauso wie unterschiedliche Board of Directors-Mitglieder in diesem Jahr.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: NVIDIA und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf NVIDIA

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Muhammad Alimaki / Shutterstock.com, Casimiro PT / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
10.11.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.10.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.10.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.11.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.10.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.10.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen