DAX 23.748 -0,5%ESt50 5.656 -0,7%MSCI World 4.338 -0,1%Top 10 Crypto 12,94 +2,5%Nas 22.901 +0,1%Bitcoin 82.292 +1,2%Euro 1,1603 -0,2%Öl 64,41 +0,2%Gold 4.078 +0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 SAP 716460 Amazon 906866 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX leichter -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu - Apple-Aktien verkauft -- Rüstungsaktien, SAP, Netflix, Amazon, Geely, SUSS MicroTec, Formycon, Siemens, Samsung und SK hynix im Fokus
Top News
Deutsche Bank sichert sich wohl gegen KI-Boom ab: Shorts gegen Risiken am Aktienmarkt Deutsche Bank sichert sich wohl gegen KI-Boom ab: Shorts gegen Risiken am Aktienmarkt
Die Aktie von Insmed konsolidiert die starken Q3-Zahlen aus und steht vor der Trendfolge! Die Aktie von Insmed konsolidiert die starken Q3-Zahlen aus und steht vor der Trendfolge!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

NVIDIA Aktie

Kaufen
Verkaufen
NVIDIA Aktien-Sparplan
163,32 EUR -0,40 EUR -0,24 %
STU
188,67 USD +1,76 USD +0,94 %
vorbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 3,98 Bio. EUR

KGV 48,54 Div. Rendite 0,02%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 918422

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US67066G1040

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NVDA

JP Morgan Chase & Co.

NVIDIA Overweight

12:51 Uhr
NVIDIA Overweight
Aktie in diesem Artikel
NVIDIA Corp.
163,32 EUR -0,40 EUR -0,24%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nvidia vor Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 215 US-Dollar belassen. Der KI-Chipkonzern könnte abermals die Erwartungen übertreffen und den Geschäftsausblick anheben, schrieb Harlan Sur in einer am Montag vorliegenden Studie. So liege die Nachfrage weiterhin deutlich über der Verfügbarkeit von KI-Hochleistungschips./rob/mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2025 / 19:20 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 01:00 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: michelmond / Shutterstock.com

Zusammenfassung: NVIDIA Overweight

Unternehmen:
NVIDIA Corp.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 215,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 190,17		 Abst. Kursziel*:
13,06%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 188,67		 Abst. Kursziel aktuell:
13,96%
Analyst Name:
Harlan Sur 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 207,14

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu NVIDIA Corp.

12:51 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.11.25 NVIDIA Buy UBS AG
29.10.25 NVIDIA Buy UBS AG
29.10.25 NVIDIA Outperform Bernstein Research
29.09.25 NVIDIA Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

finanzen.net Angst vor KI-Blase Deutsche Bank sichert sich wohl gegen KI-Boom ab: Shorts gegen Risiken am Aktienmarkt Deutsche Bank sichert sich wohl gegen KI-Boom ab: Shorts gegen Risiken am Aktienmarkt
finanzen.net NVIDIA-Aktie vor den Quartalszahlen: Sollten Anleger noch zugreifen oder in Deckung gehen?
finanzen.net NVIDIA-Aktie komplett verkauft: Peter Thiel passt Portfolio an und warnt vor KI-Blase
finanzen.net Depot kräftig umgeschichtet: So investierte Starinvestor George Soros im dritten Quartal 2025
finanzen.net Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
finanzen.net Tesla-Aktie vor Superzyklus? Was die Aktie des E-Autopioniers 2026 antreiben könnte
finanzen.net Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 zeigt sich schlussendlich fester
finanzen.net Optimismus in New York: NASDAQ Composite letztendlich mit Zuschlägen
finanzen.net S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 liegt schlussendlich im Minus
MotleyFool Nvidia Just Made a Game-Changing Move That Could Reshape the Artificial Intelligence (AI) Market
Benzinga Stock Market Today: S&amp;P 500, Dow Futures Rise As Investors Brace For Employment Data, Nvidia Earnings This Week—Alphabet, Boeing, Palantir In Focus
MarketWatch First SoftBank, and now Peter Thiel dumps Nvidia position as talk of AI bubble intensifies
Zacks Zacks Investment Ideas feature highlights: GE Vernova, Constellation Energy and Nvidia
Benzinga Peter Thiel Dumps Entire Nvidia Stake, Slashes Tesla Holdings Amid Growing AI Bubble Fear, Shifts Billions Toward These 2 Mag 7 Stocks
MotleyFool Could Nvidia Stock Help You Become a Millionaire?
MotleyFool Jensen Huang Just Delivered Incredible News for Nvidia Stock Investors
MotleyFool 16 Words From Amazon's Andy Jassy That Represent Spectacular News for Nvidia Investors Ahead of Nov. 19
RSS Feed
NVIDIA Corp. zu myNews hinzufügen