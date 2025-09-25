AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE tendiert am Montagnachmittag auf rotem Terrain

Aktienentwicklung

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die AIXTRON SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 14,96 EUR ab.

Der AIXTRON SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 14,96 EUR. Das bisherige Tagestief markierte AIXTRON SE-Aktie bei 14,94 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 15,24 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 315.742 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Am 28.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 16,72 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,80 Prozent über dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 8,45 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 43,50 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,174 EUR, nach 0,150 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 15,97 EUR für die AIXTRON SE-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AIXTRON SE am 31.07.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,10 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 131,78 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 137,41 Mio. EUR ausgewiesen.

Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 29.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von AIXTRON SE.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem AIXTRON SE-Gewinn in Höhe von 0,727 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

