AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittwochmittag im Minusbereich

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 14,62 EUR nach.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 14,62 EUR. Das Tagestief markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 14,57 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 14,63 EUR. Bisher wurden via XETRA 100.979 AIXTRON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 16,71 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.07.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,30 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AIXTRON SE-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,45 EUR am 07.04.2025. Abschläge von 42,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass AIXTRON SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,174 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete AIXTRON SE 0,150 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 15,97 EUR für die AIXTRON SE-Aktie.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 EUR gegenüber 0,10 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat AIXTRON SE mit einem Umsatz von insgesamt 137,41 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 131,78 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,27 Prozent gesteigert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 29.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von AIXTRON SE.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AIXTRON SE-Aktie in Höhe von 0,727 EUR im Jahr 2025 aus.

