AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Nachmittag in Rot

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die AIXTRON SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 14,48 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von AIXTRON SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,8 Prozent auf 14,48 EUR. Das bisherige Tagestief markierte AIXTRON SE-Aktie bei 14,47 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 14,63 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 246.512 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 17.07.2025 auf bis zu 16,71 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 15,37 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 8,45 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der AIXTRON SE-Aktie liegt somit 71,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,150 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,174 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 15,97 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AIXTRON SE am 31.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. AIXTRON SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 137,41 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 131,78 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass AIXTRON SE im Jahr 2025 0,727 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

