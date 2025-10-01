NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite am Mittwochnachmittag freundlich

NASDAQ Composite-Kursverlauf

Am Mittwochnachmittag zeigen sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Am Mittwoch notiert der NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ 0,33 Prozent stärker bei 22.733,92 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,570 Prozent auf 22.530,95 Punkte an der Kurstafel, nach 22.660,01 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 22.516,74 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 22.749,01 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,569 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 21.455,55 Punkten. Der NASDAQ Composite lag vor drei Monaten, am 01.07.2025, bei 20.202,89 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.10.2024, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 17.910,36 Punkten auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 17,91 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 22.801,90 Punkte. Bei 14.784,03 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Regeneron Pharmaceuticals (+ 8,25 Prozent auf 608,65 USD), AXT (+ 8,24 Prozent auf 4,86 USD), Biogen (+ 7,93 Prozent auf 151,19 USD), Veeco Instruments (+ 7,56 Prozent auf 32,73 USD) und Repligen (+ 7,06 Prozent auf 143,11 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Trend Micro (-8,41 Prozent auf 53,39 USD), Taylor Devices (-6,24 Prozent auf 46,00 USD), Cerus (-5,97 Prozent auf 1,50 USD), Agilysys (-5,46 Prozent auf 99,50 USD) und IDEXX Laboratories (-4,68 Prozent auf 609,01 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 24.682.661 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,755 Bio. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Aktien

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie mit 5,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Cogent Communications-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,57 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net