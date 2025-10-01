DAX24.114 +1,0%Est505.581 +0,9%MSCI World4.322 +0,4%Top 10 Crypto16,25 +2,5%Nas22.762 +0,5%Bitcoin99.809 +2,7%Euro1,1735 ±-0,0%Öl65,35 -2,6%Gold3.862 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Wolfspeed A41JEH Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Bayer BAY001 Alibaba A117ME Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown: DAX schließt über 24.000 Punkten -- Wall Street uneins -- VW mit zahlreichen Entlassungen in 2025 -- AES, DroneShield, Wolfspeed, Gold, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
Wie man zum ersten Mal Bitcoin kauft Wie man zum ersten Mal Bitcoin kauft
So bewerten Experten die thyssenkrupp-Aktie im September So bewerten Experten die thyssenkrupp-Aktie im September
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bleibt BNP Paribas weiter das beste Zertifikatehaus in Deutschland? Entscheiden Sie hier und ergreifen Sie dabei die Chance auf eine Reise nach Berlin.
NASDAQ Composite-Kursverlauf

NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite am Mittwochnachmittag freundlich

01.10.25 20:02 Uhr
NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite am Mittwochnachmittag freundlich | finanzen.net

Am Mittwochnachmittag zeigen sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Agilysys Inc.
88,50 EUR 1,00 EUR 1,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AXT Inc.
3,88 EUR -0,29 EUR -6,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Biogen Inc
123,10 EUR 5,85 EUR 4,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Cerus Corp.
1,33 EUR 0,05 EUR 3,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Cogent Communications Holdings Inc
32,00 EUR 0,60 EUR 1,91%
Charts|News|Analysen
IDEXX Laboratories
519,80 EUR -15,60 EUR -2,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
160,16 EUR 1,36 EUR 0,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Paychex Inc.
105,56 EUR -0,38 EUR -0,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Regeneron Pharmaceuticals Inc.
473,20 EUR -1,00 EUR -0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Repligen Corp.
111,65 EUR 7,50 EUR 7,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Taylor Devices Inc.
46,22 USD -2,84 USD -5,79%
Charts|News|Analysen
Trend Micro Inc.
44,92 EUR -1,54 EUR -3,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Upbound Group Inc Registered Shs
19,90 EUR -0,30 EUR -1,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Veeco Instruments Inc.
27,80 EUR 2,00 EUR 7,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ Composite Index
22.763,1 PKT 103,0 PKT 0,45%
Charts|News|Analysen

Am Mittwoch notiert der NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ 0,33 Prozent stärker bei 22.733,92 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,570 Prozent auf 22.530,95 Punkte an der Kurstafel, nach 22.660,01 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 22.516,74 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 22.749,01 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,569 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 21.455,55 Punkten. Der NASDAQ Composite lag vor drei Monaten, am 01.07.2025, bei 20.202,89 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.10.2024, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 17.910,36 Punkten auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 17,91 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 22.801,90 Punkte. Bei 14.784,03 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Regeneron Pharmaceuticals (+ 8,25 Prozent auf 608,65 USD), AXT (+ 8,24 Prozent auf 4,86 USD), Biogen (+ 7,93 Prozent auf 151,19 USD), Veeco Instruments (+ 7,56 Prozent auf 32,73 USD) und Repligen (+ 7,06 Prozent auf 143,11 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Trend Micro (-8,41 Prozent auf 53,39 USD), Taylor Devices (-6,24 Prozent auf 46,00 USD), Cerus (-5,97 Prozent auf 1,50 USD), Agilysys (-5,46 Prozent auf 99,50 USD) und IDEXX Laboratories (-4,68 Prozent auf 609,01 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 24.682.661 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,755 Bio. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Aktien

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie mit 5,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Cogent Communications-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,57 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Agilysys und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Agilysys

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Agilysys

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
23.09.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.09.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
23.09.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.09.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen