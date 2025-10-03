AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE gibt am Freitagnachmittag nach

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 14,83 EUR.

Der AIXTRON SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 14,83 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 14,50 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 14,90 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 236.893 AIXTRON SE-Aktien.

Bei 16,71 EUR markierte der Titel am 17.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 11,22 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,45 EUR. Der derzeitige Kurs der AIXTRON SE-Aktie liegt somit 75,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

AIXTRON SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,150 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,174 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 16,24 EUR aus.

AIXTRON SE gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,18 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,10 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 137,41 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 131,78 Mio. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte AIXTRON SE am 30.10.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem AIXTRON SE-Gewinn in Höhe von 0,728 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

TecDAX-Papier AIXTRON SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AIXTRON SE von vor einem Jahr eingebracht

Aixtron: Kursrückschlag - Jetzt zugreifen?

AIXTRON SE-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats