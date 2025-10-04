DAX24.379 -0,2%Est505.652 +0,1%MSCI World4.337 +0,2%Top 10 Crypto17,00 +3,3%Nas22.781 -0,3%Bitcoin104.309 +0,2%Euro1,1742 ±0,0%Öl64,36 +0,1%Gold3.886 ±0,0%
Tenet Fintech Group präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

04.10.25 06:35 Uhr
Tenet Fintech Group veröffentlichte am 01.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,09 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,160 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Tenet Fintech Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,2 Millionen CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 82,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,340 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Tenet Fintech Group ein EPS von -0,690 CAD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 93,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,84 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 42,09 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

