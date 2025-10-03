AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittag verlustreich

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 14,61 EUR ab.

Die AIXTRON SE-Aktie musste um 11:45 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 14,61 EUR. Die Abwärtsbewegung der AIXTRON SE-Aktie ging bis auf 14,50 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 14,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten AIXTRON SE-Aktien beläuft sich auf 145.505 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (16,71 EUR) erklomm das Papier am 17.07.2025. Mit einem Zuwachs von 14,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,45 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,14 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für AIXTRON SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,150 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,174 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 16,24 EUR.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,18 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,10 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 137,41 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 131,78 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,728 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

