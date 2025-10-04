Uniserve Communications hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Uniserve Communications hat am 01.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2025 – vorgestellt.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,57 Prozent auf 1,7 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,8 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,23 Prozent auf 6,97 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,44 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net