Uniserve Communications verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Uniserve Communications hat am 24.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.08.2025 abgelaufen war.

Der Umsatz wurde auf 2,1 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,7 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.net