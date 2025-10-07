DAX24.324 -0,2%Est505.615 -0,3%MSCI World4.347 -0,1%Top 10 Crypto17,09 -1,8%Nas22.942 +0,7%Bitcoin105.851 -0,7%Euro1,1675 -0,3%Öl65,62 +0,2%Gold3.953 -0,2%
DAX schwächelt -- Nikkei nach Allzeithoch letztlich stabil -- Norwegen stockt RENK-Anteil auf -- Novo Nordisk mit Stellenkürzungen -- Gold, Rheinmetall, HENSOLDT, TSMC, AppLovin, NEL im Fokus
Costco Wholesale: Partnerschaft mit Novo Nordisk als strategischer Wendepunkt
Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell
AIXTRON SE im Fokus

AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE verteuert sich am Dienstagvormittag

07.10.25 09:26 Uhr
Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von AIXTRON SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 15,18 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
15,03 EUR 0,02 EUR 0,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,8 Prozent im Plus bei 15,18 EUR. Den Tageshöchststand markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 15,19 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 14,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 79.016 AIXTRON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 16,71 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AIXTRON SE-Aktie. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,45 EUR. Mit Abgaben von 44,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

AIXTRON SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,174 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 16,24 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AIXTRON SE am 31.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,18 EUR, nach 0,10 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat AIXTRON SE im vergangenen Quartal 137,41 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AIXTRON SE 131,78 Mio. EUR umsetzen können.

AIXTRON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 29.10.2026 dürfte AIXTRON SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass AIXTRON SE ein EPS in Höhe von 0,728 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Analysen zu AIXTRON SE

DatumRatingAnalyst
03.10.2025AIXTRON SE NeutralUBS AG
24.09.2025AIXTRON SE HoldDeutsche Bank AG
16.09.2025AIXTRON SE Equal WeightBarclays Capital
05.09.2025AIXTRON SE HoldDeutsche Bank AG
04.08.2025AIXTRON SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
31.07.2025AIXTRON SE KaufenDZ BANK
31.07.2025AIXTRON SE BuyWarburg Research
30.06.2025AIXTRON SE BuyWarburg Research
05.05.2025AIXTRON SE BuyWarburg Research
02.05.2025AIXTRON SE KaufenDZ BANK
