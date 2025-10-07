AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE verteuert sich am Dienstagvormittag

AIXTRON SE im Fokus

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von AIXTRON SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 15,18 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,8 Prozent im Plus bei 15,18 EUR. Den Tageshöchststand markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 15,19 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 14,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 79.016 AIXTRON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 16,71 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AIXTRON SE-Aktie. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,45 EUR. Mit Abgaben von 44,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

AIXTRON SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,174 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 16,24 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AIXTRON SE am 31.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,18 EUR, nach 0,10 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat AIXTRON SE im vergangenen Quartal 137,41 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AIXTRON SE 131,78 Mio. EUR umsetzen können.

AIXTRON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 29.10.2026 dürfte AIXTRON SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass AIXTRON SE ein EPS in Höhe von 0,728 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Aixtron: Kursziel 25 Euro, wenn...

TecDAX-Papier AIXTRON SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AIXTRON SE von vor einem Jahr eingebracht

Aixtron: Kursrückschlag - Jetzt zugreifen?