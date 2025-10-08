DAX24.500 +0,5%Est505.624 +0,2%MSCI World4.332 ±0,0%Top 10 Crypto17,01 -0,4%Nas22.788 -0,7%Bitcoin105.731 +1,4%Euro1,1635 -0,2%Öl66,13 +0,6%Gold4.037 +1,3%
So entwickelt sich AIXTRON SE

AIXTRON SE Aktie News: Bären lasten am Mittag auf AIXTRON SE

08.10.25 12:08 Uhr
AIXTRON SE Aktie News: Bären lasten am Mittag auf AIXTRON SE

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von AIXTRON SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 6,1 Prozent auf 13,65 EUR abwärts.

Die AIXTRON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 6,1 Prozent auf 13,65 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die AIXTRON SE-Aktie bis auf 13,25 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 14,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 785.607 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 16,71 EUR erreichte der Titel am 17.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 22,38 Prozent könnte die AIXTRON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 8,45 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die AIXTRON SE-Aktie mit einem Verlust von 38,10 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,150 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,179 EUR je AIXTRON SE-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 15,89 EUR je AIXTRON SE-Aktie an.

Am 31.07.2025 lud AIXTRON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS lag bei 0,18 EUR. Im letzten Jahr hatte AIXTRON SE einen Gewinn von 0,10 EUR je Aktie eingefahren. AIXTRON SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 137,41 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 131,78 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte AIXTRON SE am 30.10.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 29.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von AIXTRON SE.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass AIXTRON SE ein EPS in Höhe von 0,722 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu AIXTRON SE

DatumRatingAnalyst
08:01AIXTRON SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.10.2025AIXTRON SE NeutralUBS AG
24.09.2025AIXTRON SE HoldDeutsche Bank AG
16.09.2025AIXTRON SE Equal WeightBarclays Capital
05.09.2025AIXTRON SE HoldDeutsche Bank AG
