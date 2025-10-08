AIXTRON SE Aktie News: Anleger setzen AIXTRON SE am Nachmittag unter Druck

Kursverlauf

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von AIXTRON SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 5,2 Prozent auf 13,78 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 5,2 Prozent bei 13,78 EUR. Im Tief verlor die AIXTRON SE-Aktie bis auf 13,25 EUR. Bei 14,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der AIXTRON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 1.025.364 Aktien.

Am 17.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 16,71 EUR. Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 17,51 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,45 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AIXTRON SE-Aktie 38,68 Prozent sinken.

Nachdem AIXTRON SE seine Aktionäre 2024 mit 0,150 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,179 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 15,89 EUR an.

AIXTRON SE gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,18 EUR. Im letzten Jahr hatte AIXTRON SE einen Gewinn von 0,10 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AIXTRON SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,27 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 137,41 Mio. EUR im Vergleich zu 131,78 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AIXTRON SE einen Gewinn von 0,722 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

