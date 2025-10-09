AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE zeigt sich am Donnerstagmittag fester

So entwickelt sich AIXTRON SE

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die AIXTRON SE-Papiere zuletzt 4,2 Prozent.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von AIXTRON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 4,2 Prozent auf 14,38 EUR. Zwischenzeitlich stieg die AIXTRON SE-Aktie sogar auf 14,42 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 13,85 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 216.379 AIXTRON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 17.07.2025 auf bis zu 16,71 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der AIXTRON SE-Aktie liegt somit 13,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 8,45 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AIXTRON SE-Aktie 41,24 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass AIXTRON SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,179 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete AIXTRON SE 0,150 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 15,89 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AIXTRON SE am 31.07.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,18 EUR gegenüber 0,10 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 137,41 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 4,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 131,78 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die AIXTRON SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem AIXTRON SE-Gewinn in Höhe von 0,722 EUR je Aktie aus.

