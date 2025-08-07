SUSS MicroTec Aktie
Marktkap. 602,52 Mio. EURKGV 17,98 Div. Rendite 0,62%
WKN A1K023
ISIN DE000A1K0235
Symbol SESMF
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Suss Microtec von 50 auf 37 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Kaufen" belassen. Der Halbleiterausrüster bekomme zwar zyklischen Gegenwind zu spüren, weil die KI-bezogenen Neuaufträge seit Jahresbeginn klar abebbten, schrieb Armin Kremser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er sieht den "Boom nun in der Verdauungsphase". 2026 werde wahrscheinlich ein auf allen Ebenen rückläufiges Jahr. Nach einer Kurshalbierung biete der extreme Abschlag gegenüber anderen Branchenwerten jedoch einen gewissen Schutz./rob/tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 13:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 13:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SUSS MicroTec SE
Zusammenfassung: SUSS MicroTec Kaufen
|Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
31,06 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
30,62 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Armin Kremser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
46,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|15:06
|SUSS MicroTec Kaufen
|DZ BANK
|13:21
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
|11:51
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.25
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|04.08.25
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15:06
|SUSS MicroTec Kaufen
|DZ BANK
|13:21
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
|11:51
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.25
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|04.08.25
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15:06
|SUSS MicroTec Kaufen
|DZ BANK
|11:51
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.25
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|04.08.25
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.25
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|08.05.25
|SUSS MicroTec Sell
|UBS AG
|21.01.25
|SUSS MicroTec Sell
|UBS AG
|17.01.25
|SUSS MicroTec Sell
|UBS AG
|07.01.25
|SUSS MicroTec Sell
|UBS AG
|18.03.24
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|13:21
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
|29.07.25
|SUSS MicroTec Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.25
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
|29.07.25
|SUSS MicroTec Neutral
|UBS AG
|15.05.25
|SUSS MicroTec Neutral
|UBS AG