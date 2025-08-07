DAX 24.145 -0,2%ESt50 5.332 +0,0%Top 10 Crypto 16,10 +1,8%Dow 44.085 +0,3%Nas 21.367 +0,6%Bitcoin 100.302 -0,3%Euro 1,1649 -0,1%Öl 66,75 +0,5%Gold 3.400 +0,1%
Profil

SUSS MicroTec Aktie

Marktkap. 602,52 Mio. EUR

KGV 17,98 Div. Rendite 0,62%
WKN A1K023

ISIN DE000A1K0235

Symbol SESMF

DZ BANK

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Kaufen
15:06 Uhr

15:06 Uhr
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Kaufen
Aktie in diesem Artikel
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
30,62 EUR -0,24 EUR -0,78%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Suss Microtec von 50 auf 37 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Kaufen" belassen. Der Halbleiterausrüster bekomme zwar zyklischen Gegenwind zu spüren, weil die KI-bezogenen Neuaufträge seit Jahresbeginn klar abebbten, schrieb Armin Kremser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er sieht den "Boom nun in der Verdauungsphase". 2026 werde wahrscheinlich ein auf allen Ebenen rückläufiges Jahr. Nach einer Kurshalbierung biete der extreme Abschlag gegenüber anderen Branchenwerten jedoch einen gewissen Schutz./rob/tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 13:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 13:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SUSS MicroTec Kaufen

Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
31,06 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
30,62 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Armin Kremser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

15:06 SUSS MicroTec Kaufen DZ BANK
13:21 SUSS MicroTec Hold Deutsche Bank AG
11:51 SUSS MicroTec Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.25 SUSS MicroTec Buy Warburg Research
04.08.25 SUSS MicroTec Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

