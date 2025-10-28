DAX24.311 ±0,0%Est505.703 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,70 -1,5%Nas23.714 +0,3%Bitcoin98.590 +0,6%Euro1,1661 +0,1%Öl64,05 -2,6%Gold3.968 -0,6%
OpenAI und NVIDIA-Aktie: Eigene Chips sollen 20 bis 30 Prozent Kostenersparnis gegenüber NVIDIA-Technologie bringen
Ausblick: UnitedHealth stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Aktie News: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) mit herben Abschlägen am Nachmittag

28.10.25 16:08 Uhr
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Aktie News: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) mit herben Abschlägen am Nachmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec). Die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 25,7 Prozent im Minus bei 26,92 EUR.

Die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 25,7 Prozent auf 26,92 EUR nach. Die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 26,76 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 28,70 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 791.727 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 29.10.2024 auf bis zu 62,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 131,43 Prozent Plus fehlen der SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 02.09.2025 Kursverluste bis auf 24,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie ist somit 10,85 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,365 EUR. Im Vorjahr erhielten SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktionäre 0,300 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 43,67 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) am 07.08.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,82 EUR, nach 0,63 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 143,24 Mio. EUR gegenüber 99,27 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet. Am 05.11.2026 wird SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) einen Gewinn von 2,59 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie

Texas Instruments-Aktie unter Druck: Schwacher Ausblick belastet auch Infineon, SUSS MicroTec & Co.

Suss Microtec: Die Comeback-Chancen steigen

SUSS MicroTec-Aktie schnellt zweistellig hoch: Oddo sieht Zeichen für Erholung

Nachrichten zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

DatumRatingAnalyst
10:11SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyWarburg Research
09:06SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) HoldDeutsche Bank AG
08:01SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) NeutralUBS AG
27.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) HoldJefferies & Company Inc.
13.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) HoldJefferies & Company Inc.
