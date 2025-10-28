SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Aktie News: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) mit herben Abschlägen am Nachmittag

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec). Die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 25,7 Prozent im Minus bei 26,92 EUR.

Die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 25,7 Prozent auf 26,92 EUR nach. Die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 26,76 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 28,70 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 791.727 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 29.10.2024 auf bis zu 62,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 131,43 Prozent Plus fehlen der SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 02.09.2025 Kursverluste bis auf 24,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie ist somit 10,85 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,365 EUR. Im Vorjahr erhielten SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktionäre 0,300 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 43,67 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) am 07.08.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,82 EUR, nach 0,63 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 143,24 Mio. EUR gegenüber 99,27 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet. Am 05.11.2026 wird SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) einen Gewinn von 2,59 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

