SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) im Blick

17.11.25 16:08 Uhr
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Aktie News: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) steigt am Montagnachmittag stark

17.11.25 16:08 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec). Die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 10,2 Prozent auf 37,24 EUR.

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
36,72 EUR 3,16 EUR 9,42%
Die Aktionäre schickten das Papier von SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 10,2 Prozent auf 37,24 EUR. Zwischenzeitlich stieg die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie sogar auf 38,84 EUR. Bei 37,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 391.151 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktien den Besitzer.

Am 17.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 55,50 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 49,03 Prozent könnte die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.09.2025 bei 24,00 EUR. Abschläge von 35,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 0,300 EUR an SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,347 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 45,17 EUR.

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) ließ sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,48 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) ein EPS von 0,68 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 117,96 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 102,48 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 26.03.2026 terminiert.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,38 EUR je SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

DatumRatingAnalyst
11:16SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyUBS AG
10.11.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyUBS AG
10.11.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyJefferies & Company Inc.
07.11.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyWarburg Research
07.11.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyDeutsche Bank AG
30.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) HoldDeutsche Bank AG
28.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) HoldDeutsche Bank AG
28.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) NeutralUBS AG
27.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) HoldJefferies & Company Inc.
13.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) HoldJefferies & Company Inc.
28.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) VerkaufenDZ BANK
08.05.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) SellUBS AG
21.01.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) SellUBS AG
17.01.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) SellUBS AG
07.01.2025SÜSS MicroTec SE SellUBS AG

