ANALYSE-FLASH: UBS belässt Suss Microtec auf 'Buy' - Ziel 39 Euro
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Suss Microtec (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)) nach dem Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Buy" belassen. Die neuen Prognosen für Umsatz, Bruttomarge und operativer Marge für 2030 lägen über den Konsensschätzungen, schrieb Madeleine Jenkins am Montagabend. Der Markt werde sich nun vorwiegend auf die kurzfristige operative Umsetzung konzentrieren. Was das angehe, seien die Zahlen aus ihrer Sicht weitgehend risikofrei. Suss sei gut positioniert, um von den Kapazitätserweiterungen zu profitieren./rob/ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 17:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
