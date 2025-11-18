DAX23.343 -1,1%Est505.579 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,39 -0,9%Nas22.708 -0,8%Bitcoin78.782 -0,8%Euro1,1589 ±-0,0%Öl63,96 -0,1%Gold4.040 -0,1%
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) im Fokus

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Aktie News: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) fällt am Vormittag

18.11.25 09:22 Uhr
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Aktie News: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) fällt am Vormittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec). Die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 36,18 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
34,76 EUR -1,14 EUR -3,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,2 Prozent auf 36,18 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie bis auf 35,18 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 35,40 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 13.484 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 17.01.2025 auf bis zu 55,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 53,40 Prozent über dem aktuellen Kurs der SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 24,00 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie derzeit noch 33,67 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,347 EUR, nach 0,300 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 45,17 EUR je SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie aus.

Am 06.11.2025 hat SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,48 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,68 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 117,96 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) einen Umsatz von 102,48 Mio. EUR eingefahren.

Am 26.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,38 EUR je SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie

SUSS MicroTec will in den kommenden Jahren weiter kräftig wachsen - Aktie springt an

Kaufempfehlung treibt SUSS MicroTec-Aktie weiter an - Charthürde

SUSS MicroTec-Aktie im Höhenflug: Jefferies vergibt Kaufempfehlung und hebt Kursziel an - UBS zieht nach

Nachrichten zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

DatumMeistgelesen
Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

DatumRatingAnalyst
09:31SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyJefferies & Company Inc.
08:56SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyUBS AG
17.11.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyUBS AG
10.11.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyUBS AG
10.11.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyJefferies & Company Inc.
