Ausblick: Siemens legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Ausblick: Sixt SE St legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Marktkap. 31,56 Mrd. EUR

KGV 4,17 Div. Rendite 3,82%
WKN 703712

ISIN DE0007037129

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat RWE nach der Telefonkonferenz zum vorgelegten Zahlenwerk auf "Overweight" mit einem Kursziel von 46,5 Euro belassen. Die Botschaft des Energiekonzerns sei stark gewesen, schrieb Javier Garrido in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. RWE habe die Chancen hervorgehoben, die sich aus dem steigenden Strombedarf, neuen europäischen Rechenzentren und der zunehmenden Nachfrage nach flexiblen Anlagen in Europa ergeben. Weitere Klarheit über die Investitionspläne von RWE erwartet er nun im Rahmen der Veröffentlichung der Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 im März nächsten Jahres./rob/ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 13:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 13:59 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
RWE AG St.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
46,50 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
46,06 €		 Abst. Kursziel*:
0,96%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
46,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,21%
Analyst Name:
Javier Garrido 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,81 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RWE AG St.

17:21 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
16:26 RWE Kaufen DZ BANK
13:06 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
10:11 RWE Outperform Bernstein Research
10:11 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

