NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Buy" belassen. Die Essener sähen den Strombedarf in Deutschland nun mit 500 Terawattstunden 100 TWh geringer als bisher, schrieb Ahmed Farman am Donnerstag nach einem Analystenfrühstück mit dem Management. Ein Teil der Differenz sei struktureller, ein Teil zyklischer Natur wegen geringeren Bedarfs beispielsweise in der Chemie- oder Autobranche. Letztere dürfte sich schrittweise erholen, so die RWE-Einschätzung. Letztlich liefen sowohl der deutsche als auch der europäische Markt in einer Erholung auf eine Stromknappheit hin./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 06:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 06:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
RWE AG St.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
54,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
44,80 €		 Abst. Kursziel*:
20,54%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
44,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,27%
Analyst Name:
Ahmed Farman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,06 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RWE AG St.

14:06 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
14:06 RWE Outperform RBC Capital Markets
14.11.25 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
13.11.25 RWE Overweight Barclays Capital
12.11.25 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu RWE AG St.

finanzen.net Papier unter der Lupe Jefferies & Company Inc. beurteilt RWE-Aktie mit Buy Jefferies & Company Inc. beurteilt RWE-Aktie mit Buy
finanzen.net RWE-Analyse: RBC Capital Markets stuft RWE-Aktie mit Outperform ein
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: DAX-Anleger greifen mittags zu
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Donnerstagmittag fester
finanzen.net RWE Aktie News: RWE am Donnerstagmittag in Grün
finanzen.net RWE Aktie News: RWE am Donnerstagvormittag mit Aufschlag
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX schlussendlich freundlich
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich letztendlich leichter
finanzen.net RWE Aktie News: RWE am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen
reNEWS RWE begins Calle repowering in Germany
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
reNEWS RWE wins 30.2MW Italian Agri-PV award
reNEWS RWE completes 100MW US solar build
reNEWS RWE boss criticises 'incomprehensible' AR7 budget
reNEWS RWE offshore wind earnings fall on weaker conditions
