NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Buy" belassen. Die Essener sähen den Strombedarf in Deutschland nun mit 500 Terawattstunden 100 TWh geringer als bisher, schrieb Ahmed Farman am Donnerstag nach einem Analystenfrühstück mit dem Management. Ein Teil der Differenz sei struktureller, ein Teil zyklischer Natur wegen geringeren Bedarfs beispielsweise in der Chemie- oder Autobranche. Letztere dürfte sich schrittweise erholen, so die RWE-Einschätzung. Letztlich liefen sowohl der deutsche als auch der europäische Markt in einer Erholung auf eine Stromknappheit hin./rob/ag/mis

