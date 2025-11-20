RWE Aktie News: RWE am Donnerstagmittag in Grün

Aktie im Fokus

Die Aktie von RWE zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die RWE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,4 Prozent auf 44,97 EUR zu.

Um 11:48 Uhr wies die RWE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 44,97 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die RWE-Aktie bis auf 44,99 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 44,15 EUR. Zuletzt wechselten 636.766 RWE-Aktien den Besitzer.

Am 12.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 46,95 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,40 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 19.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,76 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 38,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten RWE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,19 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der RWE-Aktie wird bei 46,06 EUR angegeben.

RWE ließ sich am 12.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,17 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RWE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,56 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,21 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 32,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,23 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

