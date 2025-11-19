RWE Aktie News: RWE am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von RWE. Zuletzt fiel die RWE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 44,33 EUR ab.
Die RWE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,1 Prozent auf 44,33 EUR ab. Die RWE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 44,15 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 44,70 EUR. Bisher wurden heute 603.068 RWE-Aktien gehandelt.
Am 12.11.2025 markierte das Papier bei 46,95 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 5,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 19.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,76 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,38 Prozent.
Experten gehen davon aus, dass RWE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,19 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RWE 1,10 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 46,06 EUR je RWE-Aktie aus.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RWE am 12.11.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,17 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,56 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RWE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 32,37 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,21 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,74 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Von Analysten wird erwartet, dass RWE im Jahr 2025 2,23 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
RWE-Analyse: RWE-Aktie von Barclays Capital mit Overweight bewertet
RWE-Aktien korrigieren nach skeptischer Kepler-Einstufung
RWE-Aktie zieht deutlich an: Erwartungen im dritten Quartal übertroffen - Ziele bekräftigt
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.11.2025
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.2025
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|12.11.2025
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.2025
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|12.11.2025
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|23.06.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.02.2024
|RWE Underweight
|Barclays Capital
|21.10.2021
|RWE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.2020
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|13.08.2020
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|15.05.2020
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
