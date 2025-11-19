DAX23.204 +0,1%Est505.552 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,28 -4,1%Nas22.539 +0,5%Bitcoin77.588 -3,2%Euro1,1536 -0,4%Öl63,41 -2,2%Gold4.071 +0,1%
Blick auf Aktienkurs

RWE Aktie News: RWE am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

19.11.25 16:08 Uhr
RWE Aktie News: RWE am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von RWE. Zuletzt fiel die RWE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 44,33 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
43,73 EUR -0,94 EUR -2,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die RWE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,1 Prozent auf 44,33 EUR ab. Die RWE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 44,15 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 44,70 EUR. Bisher wurden heute 603.068 RWE-Aktien gehandelt.

Am 12.11.2025 markierte das Papier bei 46,95 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 5,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 19.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,76 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,38 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass RWE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,19 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RWE 1,10 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 46,06 EUR je RWE-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RWE am 12.11.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,17 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,56 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RWE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 32,37 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,21 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,74 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Von Analysten wird erwartet, dass RWE im Jahr 2025 2,23 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu RWE AG St.

DatumRatingAnalyst
14.11.2025RWE BuyJefferies & Company Inc.
13.11.2025RWE OverweightBarclays Capital
12.11.2025RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025RWE KaufenDZ BANK
12.11.2025RWE BuyJefferies & Company Inc.
