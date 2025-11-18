DAX23.173 -1,8%Est505.534 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,79 +2,4%Nas22.415 -1,3%Bitcoin80.748 +1,7%Euro1,1574 -0,1%Öl64,01 ±-0,0%Gold4.061 +0,4%
RWE Aktie News: RWE am Nachmittag schwächer

18.11.25 16:08 Uhr
RWE Aktie News: RWE am Nachmittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 44,83 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
44,65 EUR -0,76 EUR -1,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von RWE befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,7 Prozent auf 44,83 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die RWE-Aktie bisher bei 44,83 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 45,15 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten RWE-Aktien beläuft sich auf 686.325 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 46,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.11.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,73 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.12.2024 (27,76 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für RWE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,19 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 46,06 EUR aus.

Am 12.11.2025 äußerte sich RWE zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,17 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,56 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,21 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 32,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Experten taxieren den RWE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,23 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

