RWE Aktie

Marktkap. 31,56 Mrd. EUR

KGV 4,17 Div. Rendite 3,82%
WKN 703712

ISIN DE0007037129

Symbol RWNFF

DZ BANK

RWE Kaufen

16:26 Uhr
RWE Kaufen
Aktie in diesem Artikel
RWE AG St.
46,14 EUR 3,35 EUR 7,83%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für RWE nach Zahlen zum dritten Quartal von 41 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Energiekonzern habe stark abgeschnitten, schrieb Werner Eisenmann am Mittwoch. Der Experte empfiehlt die Aktien der Essener wegen des erwarteten hohen Wachstums des Gewinns je Aktie, das sich noch nicht ausreichend in der Bewertung widerspiegele. Erfolgsfaktoren für die Zielerreichung seien eine strikte Risiko-/Renditeabwägung und die solide Bilanz. RWE sei zudem ein Profiteur von Energieengpässen, der Einführung eines Kapazitätsmarktes und des KI-/Rechenzentren-Booms./rob/la/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 14:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 14:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Andre Laaks, RWE

Zusammenfassung: RWE Kaufen

Unternehmen:
RWE AG St.		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
45,45 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
46,14 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Werner Eisenmann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,81 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RWE AG St.

16:26 RWE Kaufen DZ BANK
13:06 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
10:11 RWE Outperform Bernstein Research
10:11 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:36 RWE Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

