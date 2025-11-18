RWE Aktie News: RWE verbilligt sich am Dienstagvormittag
Die Aktie von RWE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der RWE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 45,10 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die RWE-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 45,10 EUR. Das Tagestief markierte die RWE-Aktie bei 45,05 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 45,15 EUR. Bisher wurden via XETRA 72.795 RWE-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei einem Wert von 46,95 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.11.2025). Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 3,94 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 27,76 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.12.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RWE-Aktie derzeit noch 38,45 Prozent Luft nach unten.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,19 EUR, nach 1,10 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 46,06 EUR an.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RWE am 12.11.2025. Das EPS wurde auf 1,17 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,56 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 32,37 Prozent auf 3,21 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,23 EUR je Aktie in den RWE-Büchern.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.11.2025
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.2025
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|12.11.2025
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.2025
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|12.11.2025
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
