RWE Aktie News: RWE verbilligt sich am Dienstagvormittag

18.11.25 09:22 Uhr
RWE Aktie News: RWE verbilligt sich am Dienstagvormittag

Die Aktie von RWE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der RWE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 45,10 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
44,91 EUR -0,50 EUR -1,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die RWE-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 45,10 EUR. Das Tagestief markierte die RWE-Aktie bei 45,05 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 45,15 EUR. Bisher wurden via XETRA 72.795 RWE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 46,95 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.11.2025). Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 3,94 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 27,76 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.12.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RWE-Aktie derzeit noch 38,45 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,19 EUR, nach 1,10 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 46,06 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RWE am 12.11.2025. Das EPS wurde auf 1,17 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,56 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 32,37 Prozent auf 3,21 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,23 EUR je Aktie in den RWE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu RWE AG St.

DatumRatingAnalyst
14.11.2025RWE BuyJefferies & Company Inc.
13.11.2025RWE OverweightBarclays Capital
12.11.2025RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025RWE KaufenDZ BANK
12.11.2025RWE BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
14.11.2025RWE BuyJefferies & Company Inc.
13.11.2025RWE OverweightBarclays Capital
12.11.2025RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025RWE KaufenDZ BANK
12.11.2025RWE BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
14.08.2025RWE Market-PerformBernstein Research
06.08.2025RWE Market-PerformBernstein Research
28.07.2025RWE Market-PerformBernstein Research
25.07.2025RWE Market-PerformBernstein Research
23.06.2025RWE Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
05.02.2024RWE UnderweightBarclays Capital
21.10.2021RWE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
13.08.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
15.05.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux

