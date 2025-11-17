RWE Aktie News: RWE legt am Vormittag zu

RWE im Fokus

Die Aktie von RWE gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die RWE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 45,87 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das RWE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 45,87 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die RWE-Aktie bei 45,93 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 45,77 EUR. Bisher wurden heute 45.835 RWE-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (46,95 EUR) erklomm das Papier am 12.11.2025. Mit einem Zuwachs von 2,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 19.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 27,76 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 39,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

RWE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,19 EUR belaufen. Analysten bewerten die RWE-Aktie im Durchschnitt mit 46,06 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte RWE am 12.11.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,17 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte RWE 1,56 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 32,37 Prozent zurück. Hier wurden 3,21 Mrd. EUR gegenüber 4,74 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass RWE ein EPS in Höhe von 2,23 EUR in den Büchern stehen haben wird.

