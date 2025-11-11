RWE Aktie
Marktkap. 31,56 Mrd. EURKGV 4,17 Div. Rendite 3,82%
WKN 703712
ISIN DE0007037129
Symbol RWNFF
RWE Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Sowohl das operative Ergebnis (Ebitda) als auch das Nettoergebnis hätten die Erwartungen klar geschlagen, schrieb Ahmed Farman in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Der Verkauf eines projektierten Rechenzentrums habe dem Energiekonzern einen Buchgewinn beschert. Aber auch ohne diesen liege das Ebitda noch 11 Prozent über der Markterwartung./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 02:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 02:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: RWE Buy
|Unternehmen:
RWE AG St.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
50,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
44,19 €
|Abst. Kursziel*:
13,15%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
45,23 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,55%
|
Analyst Name:
Ahmed Farman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
44,81 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu RWE AG St.
|13:06
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:11
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|10:11
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:36
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
