DAX 24.375 +1,2%ESt50 5.794 +1,2%MSCI World 4.411 +0,1%Top 10 Crypto 14,32 +5,1%Nas 23.468 -0,3%Bitcoin 90.848 +2,3%Euro 1,1577 -0,1%Öl 64,50 -1,0%Gold 4.139 +0,3%
RWE schlägt Erwartungen
Die Karten werden neu gemischt: Wie der Wandel in Europa die Unternehmensanleihemärkte verändert
Tesla-Aktie vor Superzyklus? Was die Aktie des E-Autopioniers 2026 antreiben könnte
RWE Aktie

45,23 EUR +2,44 EUR +5,70 %
STU
Marktkap. 31,56 Mrd. EUR

KGV 4,17 Div. Rendite 3,82%
WKN 703712

ISIN DE0007037129

Symbol RWNFF

Jefferies & Company Inc.

RWE Buy

13:06 Uhr
RWE Buy
RWE AG St.
45,23 EUR 2,44 EUR 5,70%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Sowohl das operative Ergebnis (Ebitda) als auch das Nettoergebnis hätten die Erwartungen klar geschlagen, schrieb Ahmed Farman in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Der Verkauf eines projektierten Rechenzentrums habe dem Energiekonzern einen Buchgewinn beschert. Aber auch ohne diesen liege das Ebitda noch 11 Prozent über der Markterwartung./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 02:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 02:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RWE Buy

Unternehmen:
RWE AG St.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
44,19 €		 Abst. Kursziel*:
13,15%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
45,23 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,55%
Analyst Name:
Ahmed Farman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,81 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RWE AG St.

13:06 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
10:11 RWE Outperform Bernstein Research
10:11 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:36 RWE Outperform RBC Capital Markets
04.11.25 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu RWE AG St.

finanzen.net Aktienempfehlung Neue Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet RWE-Aktie mit Buy Neue Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet RWE-Aktie mit Buy
finanzen.net RWE Aktie News: RWE präsentiert sich am Mittag fester
finanzen.net RWE-Aktie zieht deutlich an: Erwartungen im dritten Quartal übertroffen - Ziele bekräftigt
Dow Jones RWE in den Startlöchern für Bau von Gaskraftwerken
dpa-afx AKTIEN IM FOKUS: RWE-Aktie nach Zwischenbericht top und Eon hopp im Dax
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC belässt RWE auf 'Outperform' - Ziel 44 Euro
finanzen.net RWE-Aktie: Jüngste Einstufung durch JP Morgan Chase & Co.
finanzen.net Neue Analyse: Bernstein Research bewertet RWE-Aktie mit Outperform
finanzen.net DAX 40-Papier RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in RWE von vor 3 Jahren abgeworfen
reNEWS RWE offshore wind earnings fall on weaker conditions
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
reNEWS RWE completes foundation works at 1.1GW Thor
reNEWS RWE wins two onshore wind projects in France
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
reNEWS RWE installs all recyclable blades at Sofia
reNEWS RWE finishes Nordseecluster A foundation installation
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
