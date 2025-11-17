RWE Aktie News: RWE am Montagmittag leichter

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von RWE gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RWE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 45,36 EUR abwärts.

Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 45,36 EUR. Die RWE-Aktie gab in der Spitze bis auf 45,36 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 45,77 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 202.811 RWE-Aktien.

Am 12.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 46,95 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,51 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,76 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RWE-Aktie 63,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR an RWE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,19 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 46,06 EUR für die RWE-Aktie aus.

Am 12.11.2025 legte RWE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,17 EUR, nach 1,56 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 32,37 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,21 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,74 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass RWE ein EPS in Höhe von 2,23 EUR in den Büchern stehen haben wird.

