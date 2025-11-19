DAX23.172 ±-0,0%Est505.516 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,45 -2,8%Nas22.433 -1,2%Bitcoin79.196 -1,2%Euro1,1576 -0,1%Öl64,30 -0,8%Gold4.081 +0,3%
Kursentwicklung im Fokus

RWE Aktie News: RWE gibt am Vormittag ab

19.11.25 09:22 Uhr
RWE Aktie News: RWE gibt am Vormittag ab

Die Aktie von RWE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von RWE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 44,63 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
44,45 EUR -0,22 EUR -0,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,4 Prozent auf 44,63 EUR. Die RWE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 44,60 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 44,70 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 44.194 RWE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.11.2025 bei 46,95 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RWE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.12.2024 (27,76 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,80 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten RWE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,19 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 46,06 EUR an.

Am 12.11.2025 hat RWE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,17 EUR. Im Vorjahresviertel hatte RWE 1,56 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,21 Mrd. EUR – eine Minderung von 32,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,74 Mrd. EUR eingefahren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RWE-Aktie in Höhe von 2,23 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

