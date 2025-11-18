RWE Aktie News: RWE am Mittag tiefer

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 45,10 EUR.

Die Aktie verlor um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 45,10 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die RWE-Aktie bis auf 44,84 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 45,15 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 360.561 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 12.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 46,95 EUR an. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 4,10 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 19.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,76 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RWE-Aktie 62,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR an RWE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,19 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 46,06 EUR.

RWE veröffentlichte am 12.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,17 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,56 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RWE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 32,37 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,21 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,74 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RWE-Aktie in Höhe von 2,23 EUR im Jahr 2025 aus.

