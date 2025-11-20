DAX23.324 +0,7%Est505.585 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,47 +0,1%Nas22.564 +0,6%Bitcoin79.476 +0,4%Euro1,1527 -0,1%Öl64,03 +0,6%Gold4.061 -0,4%
Aktie im Blick

RWE Aktie News: RWE am Donnerstagvormittag mit Aufschlag

20.11.25 09:23 Uhr
RWE Aktie News: RWE am Donnerstagvormittag mit Aufschlag

Die Aktie von RWE zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 44,57 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
44,88 EUR 1,00 EUR 2,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von RWE konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 44,57 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die RWE-Aktie bei 44,62 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 44,15 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 91.565 RWE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.11.2025 bei 46,95 EUR. Mit einem Zuwachs von 5,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 27,76 EUR fiel das Papier am 19.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,19 EUR. Im Vorjahr erhielten RWE-Aktionäre 1,10 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 46,06 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RWE am 12.11.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,17 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,56 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat RWE mit einem Umsatz von insgesamt 3,21 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 32,37 Prozent verringert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RWE einen Gewinn von 2,23 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu RWE AG St.

DatumRatingAnalyst
14.11.2025RWE BuyJefferies & Company Inc.
13.11.2025RWE OverweightBarclays Capital
12.11.2025RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025RWE KaufenDZ BANK
12.11.2025RWE BuyJefferies & Company Inc.
