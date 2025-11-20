RWE Aktie News: RWE gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von RWE zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die RWE-Papiere zuletzt 2,3 Prozent.

Um 15:52 Uhr sprang die RWE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,3 Prozent auf 44,94 EUR zu. Die RWE-Aktie zog in der Spitze bis auf 45,06 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 44,15 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.094.421 RWE-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 46,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.11.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 4,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 19.12.2024 auf bis zu 27,76 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die RWE-Aktie mit einem Verlust von 38,23 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR an RWE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,19 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 46,06 EUR an.

RWE gewährte am 12.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,17 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,56 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 32,37 Prozent auf 3,21 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,23 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

DAX 40-Papier RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine RWE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

RWE-Analyse: RWE-Aktie von Barclays Capital mit Overweight bewertet

RWE-Aktien korrigieren nach skeptischer Kepler-Einstufung