DAX23.503 +1,5%Est505.620 +1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,34 -0,9%Nas23.132 +2,5%Bitcoin78.526 -0,8%Euro1,1525 -0,1%Öl64,29 +1,0%Gold4.084 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T SAP 716460 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Siemens 723610 BASF BASF11 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX zieht an -- US-Börsen stark -- NVIDIA mit kräftigem Gewinnplus -- Palo Alto enttäuscht mit Gewinn -- Meta, D-Wave, Plug Power, Palantir, Siemens Energy, Rüstungsaktien, AMD, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Walmart-Aktie zieht an: Jahresprognose nach Umsatzplus erneut angehoben Walmart-Aktie zieht an: Jahresprognose nach Umsatzplus erneut angehoben
Hot Stocks heute: NVIDIA rettet den Markt - Alzchem: Rüstungswert aus der dritten Reihen Hot Stocks heute: NVIDIA rettet den Markt - Alzchem: Rüstungswert aus der dritten Reihen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Dein Start in die smarte Geldanlage - mit 50 € geschenkt! Bei der Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. Bis 31.12.2025!
Aktienkurs im Fokus

RWE Aktie News: RWE gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden

20.11.25 16:08 Uhr
RWE Aktie News: RWE gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden

Die Aktie von RWE zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die RWE-Papiere zuletzt 2,3 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
44,97 EUR 1,09 EUR 2,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr sprang die RWE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,3 Prozent auf 44,94 EUR zu. Die RWE-Aktie zog in der Spitze bis auf 45,06 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 44,15 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.094.421 RWE-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 46,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.11.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 4,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 19.12.2024 auf bis zu 27,76 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die RWE-Aktie mit einem Verlust von 38,23 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR an RWE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,19 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 46,06 EUR an.

RWE gewährte am 12.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,17 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,56 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 32,37 Prozent auf 3,21 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,23 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

DAX 40-Papier RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine RWE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

RWE-Analyse: RWE-Aktie von Barclays Capital mit Overweight bewertet

RWE-Aktien korrigieren nach skeptischer Kepler-Einstufung

Ausgewählte Hebelprodukte auf RWE

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Nachrichten zu RWE AG St.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu RWE AG St.

DatumRatingAnalyst
14:06RWE BuyJefferies & Company Inc.
14:06RWE OutperformRBC Capital Markets
14.11.2025RWE BuyJefferies & Company Inc.
13.11.2025RWE OverweightBarclays Capital
12.11.2025RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
14:06RWE BuyJefferies & Company Inc.
14:06RWE OutperformRBC Capital Markets
14.11.2025RWE BuyJefferies & Company Inc.
13.11.2025RWE OverweightBarclays Capital
12.11.2025RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
14.08.2025RWE Market-PerformBernstein Research
06.08.2025RWE Market-PerformBernstein Research
28.07.2025RWE Market-PerformBernstein Research
25.07.2025RWE Market-PerformBernstein Research
23.06.2025RWE Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
05.02.2024RWE UnderweightBarclays Capital
21.10.2021RWE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
13.08.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
15.05.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RWE AG St. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen