Heute im Fokus
DAX fester -- Wall Street stabil -- SAP-Rivale Salesforce mit starken Zahlen -- Snowflake übertrifft Prognosen -- Netflix, Vulcan Energy, NVIDIA, D-Wave, BYD, Tesla, VW, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Deutsche Börse-Aktie dennoch in Rot: Strategische Partnerschaft mit Kraken angekündigt Deutsche Börse-Aktie dennoch in Rot: Strategische Partnerschaft mit Kraken angekündigt
Bayer-Aktie in Rot: 2a-Studie mit Nierenmedikament startet Bayer-Aktie in Rot: 2a-Studie mit Nierenmedikament startet
ROUNDUP 3/Geschäftsausbau: Aurubis verdient operativ weniger - Kursrekord

04.12.25 15:17 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Aurubis
121,90 EUR 3,40 EUR 2,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

(neu: Aktie auf Rekordhoch)

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Kupferkonzern Aurubis hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024/25 im Tagesgeschäft wie erwartet einen Gewinnrückgang verbucht. Der operative Vorsteuergewinn sank in den zwölf Monaten bis Ende September um 14 Prozent auf 355 Millionen Euro, wie das im MDAX gelistete Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Der Jahresüberschuss legte dank positiver Bewertungseffekte infolge hoher Metallpreise hingegen um rund 30 Prozent auf 539 Millionen Euro zu. Die Dividende soll um 10 Cent auf 1,60 Euro je Aktie steigen. Die Aurubis-Aktie kletterte im Tagesverlauf auf ein Rekordhoch.

Wer­bung

Nach anfänglichen Kursverlusten ging es für das Papier zeitweise um gut vier Prozent in die Gewinnzone auf 123,50 Euro. Damit ließ die Aktie ihre bisherige Höchstmarke von 122,30 Euro aus dem Oktober hinter sich. Zuletzt lag ihr Kurs noch mit knapp drei Prozent im Plus. Seit dem Jahreswechsel hat das Papier fast 60 Prozent an Wert gewonnen. Insgesamt ist Aurubis an der Börse damit rund 5,5 Milliarden Euro wert.

Während der operative Vorsteuergewinn im abgelaufenen Geschäftsjahr etwas niedriger ausfiel als von Analysten erwartet, überraschte die Erhöhung der Dividende positiv. Experten hatten hier mit einer etwa unveränderten Gewinnausschüttung gerechnet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr profitierte Aurubis nach eigenen Angaben von einem deutlich höheren Metallergebnis als im Vorjahr. Auch die Erlöse aus Schwefelsäure hätten zugelegt, und die Nachfrage nach Kupferprodukten sei robust geblieben. Belastend wirkten sich ein geringerer Konzentratdurchsatz und geringere Schmelz- und Raffinierlöhne aus. Auch etwas niedrigere Erlöse aus dem Recycling sowie höhere Anlaufkosten und Abschreibungen aus strategischen Projekten kosteten den Konzern Gewinn.

Wer­bung

Dass der Jahresüberschuss trotzdem stieg, lag an gestiegenen Metallpreisen am Markt. Dadurch stieg der Wert der Lagerbestände in der Bilanz deutlich an. In den bereinigten Ergebnissen des Konzerns wie dem operativen Vorsteuergewinn sind diese Effekte ausgeklammert.

Für das laufende Geschäftsjahr bis Ende September 2026 hält Vorstandschef Toralf Haag an seinen Prognosen aus dem Oktober fest. So peilt der Manager weiterhin einen operativen Vorsteuergewinn von 300 bis 400 Millionen Euro an. Die Rendite auf das im operativen Geschäft eingesetzte Kapital (ROCE) soll 7 bis 9 Prozent erreichen, nachdem sie im abgelaufenen Geschäftsjahr von 11,5 auf 8,8 Prozent gesunken war. Langfristig hat sich Haag einen Anstieg auf 15 Prozent vorgenommen.

So soll Aurubis auch in Zukunft von Megatrends wie KI, E-Autos und der Modernisierung der Energieinfrastruktur profitieren. Denn für E-Autos wird mehr Kupfer benötigt als für Verbrenner. Auch für den Ausbau der Stromnetze ist der Bedarf hoch. Die US-Regierung zählt Kupfer mittlerweile zu den besonders wichtigen Metallen und in der Europäischen Union gilt es als strategischer Rohstoff.

Wer­bung

Derzeit steckt Aurubis viel Geld in den Geschäftsausbau. Schon deshalb sind für das seit Oktober laufende Geschäftsjahr 2025/26 keine großen Sprünge beim operativen Gewinn zu erwarten. Der freie Barmittelfluss soll etwa bei null herauskommen - und das vor Abzug der Dividendenausschüttung. Im abgelaufenen Geschäftsjahr war dieser Wert noch um 30 Prozent auf 677 Millionen Euro gestiegen und hatte damit den höchsten Stand der vergangenen drei Jahre erreicht./stw/err/mis

Analysen zu Aurubis

DatumRatingAnalyst
23.10.2025Aurubis HoldDeutsche Bank AG
13.10.2025Aurubis HoldDeutsche Bank AG
10.10.2025Aurubis HaltenDZ BANK
09.10.2025Aurubis SellUBS AG
10.09.2025Aurubis AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
10.09.2025Aurubis AddBaader Bank
08.08.2025Aurubis KaufenDZ BANK
05.08.2025Aurubis BuyBaader Bank
10.07.2025Aurubis KaufenDZ BANK
08.05.2025Aurubis BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
23.10.2025Aurubis HoldDeutsche Bank AG
13.10.2025Aurubis HoldDeutsche Bank AG
10.10.2025Aurubis HaltenDZ BANK
06.08.2025Aurubis HoldDeutsche Bank AG
10.07.2025Aurubis HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
09.10.2025Aurubis SellUBS AG
05.08.2025Aurubis SellUBS AG
09.05.2025Aurubis SellUBS AG
21.02.2025Aurubis SellUBS AG
05.07.2024Aurubis SellUBS AG

